Ekloz + Toera+ Mailow + Salade Tomate Oignon (Festival Nouvel Orage) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 00:00 – 01:00

Gratuit : non 12 € https://www.helloasso.com/associations/trempo/evenements/festival-nouvel-orage-ekloz-toera-sto Tout public

Né en 2025 sous l’impulsion de Krumpp, Nouvel Orage est un festival dédié aux talents émergents et aux profils singuliers et hybrides. Pour cette édition, Trempo rejoint la tempête et invite trois rappeurs·es hors-normes – entre rap, melo, culture punk et rave !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



