EKO EKO EN CONCERT SQUARE LAURET OU KIOSQUE DES THERMES Bagnères-de-Luchon jeudi 7 août 2025.

SQUARE LAURET OU KIOSQUE DES THERMES 24 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-07 21:00:00

fin : 2025-08-07 23:00:00

2025-08-07

Les deux frères prometteurs, accompagnés de guitare, cajon et chant, vous inviteront au voyage avec leur large répertoire pop, reggae, variété…

Hugo et Lucas Jalabert sont des jumeaux originaires de La Palme, près de Narbonne. Le duo Eko Eko se fait connaître en assurant les premières parties de Boulevard des Airs, Patrick Bruel, Maitre Gims, La rue kétanou, Manu Chao, Massilia sound system… .

SQUARE LAURET OU KIOSQUE DES THERMES 24 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

The two promising brothers, accompanied by guitar, cajon and vocals, will take you on a journey with their wide-ranging repertoire of pop, reggae and variety…

German :

Die beiden vielversprechenden Brüder, die von Gitarre, Cajon und Gesang begleitet werden, laden Sie mit ihrem breiten Repertoire an Pop, Reggae und Varieté auf eine Reise ein…

Italiano :

I due promettenti fratelli, accompagnati da chitarra, cajon e voce, vi porteranno in viaggio con il loro ampio repertorio di pop, reggae, varietà…

Espanol :

Los dos prometedores hermanos, acompañados de guitarra, cajón y voz, le harán viajar con su amplio repertorio de pop, reggae, variedades…

