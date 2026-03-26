EKO GAMES SAISON 3 À LA CONQUȆTE DES 4 ÉLEMENTS Cabestany
EKO GAMES SAISON 3 À LA CONQUȆTE DES 4 ÉLEMENTS Cabestany samedi 6 juin 2026.
EKO GAMES SAISON 3 À LA CONQUȆTE DES 4 ÉLEMENTS
Rue Michel Carré Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-06-06
Saison 3 la plus grande chasse au trésor des Pyrénées-Orientales est de retour ! Entre défis culturels, explorations en pleine nature et stratégie, vivez une aventure locale immersive, fun et engagée. Réserve vite ta place.
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Rue Michel Carré Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 56 21 74 00 ekogames@ekoland.fr
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English :
Season 3: the biggest treasure hunt in the Pyrénées-Orientales is back! Between cultural challenges, wilderness explorations and strategy, experience an immersive, fun and committed local adventure. Reserve your place now.
L’événement EKO GAMES SAISON 3 À LA CONQUȆTE DES 4 ÉLEMENTS Cabestany a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT66
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