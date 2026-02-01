Ekolocal festival Place de l’Espérance Marseille 10e Arrondissement
Ekolocal festival Place de l’Espérance Marseille 10e Arrondissement samedi 21 février 2026.
Ekolocal festival
Samedi 21 février 2026 de 9h à 18h30. Place de l’Espérance Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 18:30:00
2026-02-21
Festival environnemental gratuit avec conférences et tables rondes sur la thématique du changement climatique et de la Transition écologique et énergétique avec Matthieu Auzanneau, Joel Guiot et un village associatif des 13h30 et de la musique.
Festival environnemental gratuit avec conférences et tables rondes sur la thématique du changement climatique et de la Transition écologique et énergétique avec Matthieu Auzanneau (directeur du Shift Project), Joel Guiot (climatologue) et un village associatif des 13h30 et de la musique..
Espace accessible sur inscription
9h00 Accueil Petit Déjeuner
9h30 Conférence Histoire des Sciences du Climat une autre façon de mieux appréhender les questions et enjeux climatiques
Lien d’inscription https://my.weezevent.com/formation-histoire-des-sciences-du-climat
11h00 11h15 Pause
11h15 12h30 Conférence Matthieu Auzanneau (directeur du Shift Project)
Le pétrole à cœur ouvert
Un diagnostic pour mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et énergétique.
Line d’inscription https://my.weezevent.com/conference-enjeux-energie-matthieu-auzanneau
13h45 15h10 Table ronde Enjeux de la Transition Énergétique
Un débat pour mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et énergétique
Avec Matthieu Auzanneau, Stephan Savarese (directeur de la société Techno Carbon) et François-Michel Lambert (ancien député et fondateur de l’Institut National de l’Économie Circulaire)
15h30 17h Table ronde
Enjeux socio-économiques de la Transition Écologique
Contraintes sur l’économie, la santé et l’usage des low-tech, un panorama du futur que pourrait connaître la PACA d’ici 2050
Avec Joël Guiot (climatologue, contributeur au dernier rapport du GIEC et spécialiste des climats méditerranéens), Benjamin Goislard de Monsabert (enseignant/chercheur au CNRS et spécialiste de la biomécanique et de l’usage des low-tech) et Alain Collomb (médecin et président de l’ASEF, spécialiste des maladies de pollution de l’air)
17h30 18h30 DJ SET
L’accès aux conférences est limité à 100 places. .
Place de l’Espérance Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 32 06 69 info@citedestransitions.org
English :
Free environmental festival with conferences and round tables on climate change and the Ecological and Energy Transition with Matthieu Auzanneau, Joel Guiot and an associative village from 1:30 pm and music.
