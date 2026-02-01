Ekolocal festival Place de l’Espérance Marseille 10e Arrondissement

Ekolocal festival

Samedi 21 février 2026 de 9h à 18h30. Place de l’Espérance Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Festival environnemental gratuit avec conférences et tables rondes sur la thématique du changement climatique et de la Transition écologique et énergétique avec Matthieu Auzanneau, Joel Guiot et un village associatif des 13h30 et de la musique.

Espace accessible sur inscription



9h00 Accueil Petit Déjeuner

9h30 Conférence Histoire des Sciences du Climat une autre façon de mieux appréhender les questions et enjeux climatiques

Lien d’inscription https://my.weezevent.com/formation-histoire-des-sciences-du-climat



11h00 11h15 Pause

11h15 12h30 Conférence Matthieu Auzanneau (directeur du Shift Project)

Le pétrole à cœur ouvert

Un diagnostic pour mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et énergétique.

Line d’inscription https://my.weezevent.com/conference-enjeux-energie-matthieu-auzanneau



13h45 15h10 Table ronde Enjeux de la Transition Énergétique

Un débat pour mieux comprendre les enjeux de la transition écologique et énergétique

Avec Matthieu Auzanneau, Stephan Savarese (directeur de la société Techno Carbon) et François-Michel Lambert (ancien député et fondateur de l’Institut National de l’Économie Circulaire)



15h30 17h Table ronde

Enjeux socio-économiques de la Transition Écologique

Contraintes sur l’économie, la santé et l’usage des low-tech, un panorama du futur que pourrait connaître la PACA d’ici 2050

Avec Joël Guiot (climatologue, contributeur au dernier rapport du GIEC et spécialiste des climats méditerranéens), Benjamin Goislard de Monsabert (enseignant/chercheur au CNRS et spécialiste de la biomécanique et de l’usage des low-tech) et Alain Collomb (médecin et président de l’ASEF, spécialiste des maladies de pollution de l’air)



17h30 18h30 DJ SET



L’accès aux conférences est limité à 100 places. .

Place de l’Espérance Parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 32 06 69 info@citedestransitions.org

English :

Free environmental festival with conferences and round tables on climate change and the Ecological and Energy Transition with Matthieu Auzanneau, Joel Guiot and an associative village from 1:30 pm and music.

