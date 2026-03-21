EL ALMI TRIO Le Baiser Salé Paris

Au croisement du piano, de la contrebasse et de la batterie, le El Almi Trio déploie un univers sensible et vibrant. Estelle Vidal, au piano et aux chœurs, tisse des harmonies délicates qui portent la voix comme un souffle ; Karl Moussavou, à la batterie, instille le rythme avec finesse et énergie ; et Margot Almi, à la contrebasse et au chant, relie chaque note à l’émotion, offrant un socle à la fois solide et chaleureux.

Leur musique est un dialogue subtil entre instruments et voix, un mélange de standards de jazz et d’arrangements originaux, ponctué de nuances et de surprises. Chaque morceau devient un espace de liberté, où le swing rencontre la poésie, et où la complicité des musicien·nes transforme chaque instant en un moment suspendu.

Lineup : Margot Almi cbasse/chant, Estelle Vidal piano/chœurs, Karl Moussavou batterie

Le jeudi 02 avril 2026

de 22h15 à 23h00

Le jeudi 02 avril 2026

de 23h30 à 00h30

Le jeudi 02 avril 2026

de 21h00 à 22h00

payant Tarif sur place : 12 EUR

Les 3 concerts : 25 EUR

Tarif Web : 12 EUR

Concert 23h45 : 9 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T01:15:00+02:00

fin : 2026-04-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T21:00:00+02:00_2026-04-02T22:00:00+02:00;2026-04-02T22:15:00+02:00_2026-04-02T23:00:00+02:00;2026-04-02T23:30:00+02:00_2026-04-02T00:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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