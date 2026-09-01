El Caballero Don Quijote Cransac-les-Thermes
vendredi 25 septembre 2026 · Cransac
Informations pratiques
Cransac-les-Thermes
El Caballero Don Quijote
Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
A 20h30 à la salle d’accueil Espace André Requi .
La mairie de Cransac-Les-Thermes et la compagnie Les marque-pages vous présentent El Caballero Don Quijote , théâtre, ombres et musiques.
Participation libre.
Réservation par SMS au 06 74 02 80 89 / 06 72 21 69 77 .
Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie +33 6 72 16 97 77
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English :
L’événement El Caballero Don Quijote Cransac-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)