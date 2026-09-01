Informations pratiques

Cransac-les-Thermes

El Caballero Don Quijote

Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

A 20h30 à la salle d’accueil Espace André Requi .

La mairie de Cransac-Les-Thermes et la compagnie Les marque-pages vous présentent El Caballero Don Quijote , théâtre, ombres et musiques.

Participation libre.

Réservation par SMS au 06 74 02 80 89 / 06 72 21 69 77 .

Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie +33 6 72 16 97 77

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English :

L’événement El Caballero Don Quijote Cransac-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)