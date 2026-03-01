El Cabaret rabioso Manège, scène nationale Reims Reims

El Cabaret rabioso

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Tout public

Entre Britney Spears et Tastsumi Hijikata, queers jumeaux et faux freaks, danses de jour et de nuit, l’explosive Marta Izquierdo Muñoz et sa bande d’artistes performeurs composent un cabaret ?enragé? . Une soirée sur les voies de l’étrange qui célèbre l’esprit transgressif de la subculture.

À l’invitation du Manège, Marta Izquierdo Muñoz crée El Cabaret Rabioso le cabaret enragé entourée de performeurs et performeuses qui ont jalonné son parcours. Depuis la création de sa compagnie en 2008, la chorégraphe espagnole s’intéresse particulièrement aux personnages féminins ambigus, à cheval entre la culture populaire et la marginalité. Elle traverse ainsi les identités au gré de métamorphoses, sirène, cheikha marocaine, majorette… en injectant dans ses spectacles un élan queer et libertaire. Son esprit à la fois hors cadre et fantasque s’exprime plus que jamais avec ce cabaret placé sous le signe de la variété qui s’amuse à mélanger les disciplines et les genres. Au programme?: de la danse burlesque, du chant guttural, du voguing, des acrobaties aériennes, du pole dance et autres performances extra-ordinaires, le tout orchestré par Marta Izquierdo Muñoz, en Madame Loyale déjantée qui incarne à elle seule bien des personnages. Dans une belle diversité de registres, le spectacle rend hommage à la rage et au courage de figures, de Britney Spears à Valeska Gert qui ont assumé leur étrangeté afin d’en faire une force irrésistible. Grave et désopilant, baroque et beau, léger et profond, ce cabaret plonge dans la culture du divertissement pour mieux vriller vers ses marges, toujours plus intéressantes…

Avec Mark Tompkins, Latifa Laâbissi, Ebenezerys, Angèle Micaux, Éric Martin, Cécile Chatignoux, Violette Wanty, Muriel Merlin Vidil, Marta Izquierdo Muñoz .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : El Cabaret rabioso

L’événement El Cabaret rabioso Reims a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT de la Marne