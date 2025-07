EL FOMENT DE PERPINYÀ Perpignan

Passage Torcatis Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-26 20:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26

Sur les berges de la Têt, le folklore catalan en fête avec le plus ancien groupe de sardanes des Pyrénées-Orientales

Passage Torcatis Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

On the banks of the Têt, Catalan folklore celebrates with the oldest sardana group in the Pyrénées-Orientales region

German :

An den Ufern des Flusses Têt wird katalanische Folklore mit der ältesten Sardana-Gruppe der östlichen Pyrenäen gefeiert

Italiano :

Il più antico gruppo sardo dei Pyrénées-Orientales celebra il folklore catalano sulle rive del fiume Têt

Espanol :

El grupo de sardanas más antiguo de los Pirineos Orientales celebra el folclore catalán a orillas del río Têt

L’événement EL FOMENT DE PERPINYÀ Perpignan a été mis à jour le 2025-07-03 par PERPIGNAN TOURISME