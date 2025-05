El Golpe Tacon – Soustons, 14 juin 2025 19:00, Soustons.

Début : 2025-06-14 19:00:00

Au cours de ce spectacle, 6 groupes enfants et adultes présenteront différentes danses de flamenco et sévillanes réparties en 2 entractes. Les styles, que l’on appelle aussi palos , appartiennent au répertoire traditionnel du flamenco rumbas, tangos, guajiras, malaguenas, alegrias, fandangos de Huelva, bulerías y sevillanas.

Place au spectacle que les danseuses et danseur préparent avec passion depuis des mois

OUVERTURE DES PORTES A 19 H AVEC BUVETTE ET TAPAS

DEBUT DU SPECTACLE A 21H .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 72 34

