EL PARNASSO / LA MUSICA DE ESTEVAN DACA – EGLISE SAINT REMi Hautot Sur Mer

EL PARNASSO / LA MUSICA DE ESTEVAN DACA – EGLISE SAINT REMi Hautot Sur Mer dimanche 3 août 2025 .

EL PARNASSO / LA MUSICA DE ESTEVAN DACA Début : 2025-08-03 à 16:00. Tarif : – euros.

La vihuela – instrument à cordes pincées de la même famille que le luth et la guitare – a occupé une place de choix dans la musique de la Renaissance espagnole. Estevan Daça fut l’un des derniers vihuelistes talentueux de l’époque, ayant consacré sa vie à composer et transcrire des œuvres polyphoniques de compositeurs espagnols et étrangers pour son instrument. El Parnasso, est la seule collection musicale connue qu’il ait publiée. Divisée en trois livres, elle contient à la fois ses compositions pour vihuela seule ou vihuela et voix, ainsi que ses intabulations de chansons profanes françaises et espagnoles. Ce programme présente des fantasías, sonnets et villancicos extraits

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT REMi RUE JEAN-PAUL II 76550 Hautot Sur Mer 76