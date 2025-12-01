EL PESSEBRE VIVENT LA CRÈCHE VIVANTE Perpignan
Place Léon Gambetta Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:45:00
2025-12-13
A la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, La Pastorale de Mossèn Bonafont célèbre son centenaire en 2025.
Place Léon Gambetta Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
At the Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Mossèn Bonafont’s Pastorale celebrates its centenary in 2025.
