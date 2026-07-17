El Tungsteno · Marseille < > Trujillo · Lucio Mora · résidence de recherche · Festival Ver/Voir, Dos Mares · centre international de recherche en art, Marseille

Informations pratiques

El Tungsteno · Marseille < > Trujillo · Lucio Mora · résidence de recherche · Festival Ver/Voir 1 septembre – 9 novembre Dos Mares · centre international de recherche en art Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-11-09T09:00:00+01:00 – 2026-11-09T20:00:00+01:00

Dos Mares développe, en partenariat avec l’Ambassade de France au Pérou et le Festival de photographie du nord du Pérou Ver/Voir, un dispositif de résidence de recherche et d’exposition photographique sur la scène péruvienne.

En juin et juillet 2026, nous accueillons l’artiste péruvien Lucio Mora en résidence de recherche-création. Cette résidence donnera lieu à une exposition présentée en France jusqu’à fin septembre, puis intégrée à la programmation du Festival Ver/Voir au Pérou en octobre et novembre 2026.

En 2027, un·e deuxième artiste sera accueilli·e, résidence en juin et juillet, et une exposition sera conçue à partir de l’immersion en France.

La collaboration avec le festival Ver/Voir existe depuis sa création en 2023 entre les villes de Trujillo, Piura, Chiclayo et Marseille.

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La pratique de Lucio Mora explore les relations entre mémoire, territoire et image, en observant comment les processus historiques, sociaux et culturels inscrivent leurs traces dans le paysage et dans le quotidien. Il travaille principalement à travers la photographie documentaire, la recherche visuelle et l’usage des archives, en abordant des questions liées à la transformation urbaine, aux migrations, à la construction des identités et aux diverses manières dont les communautés habitent leur environnement. Son travail prend racine dans la ville de Trujillo, entendue comme un espace de convergence de temporalités multiples, de conflits et de modes d’habiter en tension.

Lucio Mora (1984, Guadalupe, La Libertad, Pérou) est un artiste visuel diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Trujillo « Macedonio de la Torre » (2009). Il a participé à de nombreuses expositions collectives et individuels au Pérou et à l’international. Il est lauréat du Prix de l’Ambassade de France au Concours de Photographie Ver/Voir 2025.

Rencontres avec l’artiste et visites d’atelier à Marseille sur rendez-vous à info@2mares.org

Plus d’informations : www.residencesinternationales.com/lucio-mora

Calendrier : www.2mares.org/calendrier

Dos Mares · centre international de recherche en art 5 rue vian Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 44 45 58 https://2mares.org/ https://www.instagram.com/dos.mares/ [{« link »: « mailto:info@2mares.org »}, {« link »: « http://www.residencesinternationales.com/lucio-mora »}, {« link »: « http://www.2mares.org/calendrier »}] Dos Mares est un centre international de recherche en art depuis 2013.

Ce centre de recherche est avant tout un projet artistique et curatorial mené par Ron Reyes Sevilla et Laurent Le Bourhis, artistes et curateurs. Dos Mares met en œuvre un ensemble de dispositifs sur mesure en faveur du développement professionnel des artistes et des travailleurs.euses de l’art : mobilité internationale, réseau professionnel, résidences, programmes d’acquisition de compétences, tiers-lieu artistique, mutualisation d’outils et d’espaces de production, masterclasses entre pairs, programmes de coopération, entre autres.

A travers de multiples partenariats en France et sur les autres continents, Dos Mares tente de mettre en relations les écosystèmes de l’art, les travailleur.euses de l’art de différents horizons afin d’imaginer des réponses pertinentes que peuvent apporter les artistes à nos sociétés en mutation. Métro 2 – station Notre-dame du Mont – Cours Julien

Dos Mares développe, en partenariat avec l’Ambassade de France au Pérou et le Festival de photographie du nord du Pérou « Ver/Voir », un dispositif de résidence de recherche et d’exposition sur la…

© Lucio Mora