El Viatge (le voyage) Tombs Creatus / Le Théâtre Le Quarante Laval samedi 27 septembre 2025.
El Viatge (le voyage) Tombs Creatus / Le Théâtre
Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27 20:00:00
2025-09-27 2025-09-28
Expérience insolite
Une roulotte vous accueille pour une fascinante expérience émotionnelle bon voyage !
À l’intérieur de ce qui ressemble à une caravane de foire traditionnelle, se cache un appareil unique commandé par un mécanicien un peu particulier. Il nous invite à entrer dans l’engin et à faire un voyage sidéral qui nous emmènera à vivre une expérience unique, aussi courte qu’intense, et qui laisse dans le cœur de chacun un secret à garder…
Mystérieux, n’est-ce pas ? De ce mystère entretenu par la compagnie catalane et son univers singulier, nous n’en dévoilerons pas davantage pour conserver la surprise et l’excitation de ce voyage en toute confidence. Préparez-vous toutefois à être traversé·e par des émotions fortes, intrigantes, et qui peuvent même bousculer un peu… Oserez-vous franchir le pas ?
Spectacle accueilli dans le cadre de “La Folle nuit du Quarante”, les 27 et 28 septembre.
• Samedi 27 septembre · de 17h à 20h et de 21h à minuit · Parvis du Quarante
• Dimanche 28 septembre · de 9h à 12h · Parvis du Quarante• Accès libre et gratuit
• Dès 14 ans .
