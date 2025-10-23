Elaia Sorgina et la malédiction du château Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Elaia Sorgina et la malédiction du château

Jeudi 23 octobre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Magie pour enfants de 5 à 11 ans



Venez suivre les aventures de la sorcière Elaïa Sorgina.Enfants

A vendre Château maudit / Ado incluse / Ensorcèlement garanti.



Les parents d’Elaïa, Monsieur et Madame Sorgina ont décidé de vendre leur demeure familiale, un superbe château du XVIe siècle, aux Forges d’Abel, en Pays basque. Ils ont pour cela fait appel à l’agent immobilier en vogue la Baronne Louise-Providence de Fitte-de-Soucy, fan de Mylène Farmer.



Mais celle-ci se retrouve vite confrontée à Elaïa et son corbeau, Crocus qui refusent que le château soit vendu. Pourtant une terrible malédiction a été jetée sur le château si Elaïa ne quitte pas le château avant ses 17 ans, elle deviendra une sorcière des ténèbres !



Elaïa arrivera-t-elle à vaincre la malédiction ?



Venez découvrir un spectacle qui mêle comédie, magie et vidéo projection, un grand spectacle à découvrir en famille ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic for children aged 5 to 11



Follow the adventures of the witch Elaïa Sorgina.

German :

Zauberei für Kinder von 5 bis 11 Jahren



Verfolgen Sie die Abenteuer der Hexe Elaia Sorgina.

Italiano :

Magia per bambini dai 5 agli 11 anni



Seguite le avventure della strega Elaïa Sorgina.

Espanol :

Magia para niños de 5 a 11 años



Ven a seguir las aventuras de la bruja Elaïa Sorgina.

