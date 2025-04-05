WITH U2 DAY – ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne

WITH U2 DAY Début : 2026-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

GINGER PRÉSENTE : WITH U2 DAYvous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scéniquequi vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale, venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH D’AUVERGNE 1, BOULEVARD DANIELLE MITTERRAND 63800 Cournon D Auvergne 63