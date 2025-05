Elbeuf, cimetière Saint-Jean une histoire pleine de vie(s) Visite guidée – Elbeuf, 18 mai 2025 15:00, Elbeuf.

Seine-Maritime

Elbeuf, cimetière Saint-Jean une histoire pleine de vie(s) Visite guidée Rue Romelot Elbeuf Seine-Maritime

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Perché sur les hauteurs de la ville, le riche cimetière Saint-Jean est un témoin du passé d’Elbeuf. Des souvenirs qu’il faut savoir dénicher et préserver… Voilà justement la passion de Steve Jullien, conseiller municipal au patrimoine. Avec cette balade, partez à la rencontre des figures qui peuplent les lieux et découvrez les enjeux de conservation actuels d’un si riche patrimoine.

Rendez-vous devant le cimetière, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Gratuit sur réservation uniquement

https://my.weezevent.com/cimetiere-saint-jean-delbeuf-une-histoire-pleine-de-vies

Rue Romelot

Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

English : Elbeuf, cimetière Saint-Jean une histoire pleine de vie(s) Visite guidée

Perched high above the town, the rich Saint-Jean cemetery bears witness to Elbeuf?s past. Memories that need to be unearthed and preserved? This is precisely the passion of Steve Jullien, municipal heritage councillor. With this walk, meet the figures who populate the site and discover the current conservation challenges facing such a rich heritage.

Meet in front of the cemetery, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Free on reservation only

German :

Der Friedhof Saint-Jean liegt auf den Anhöhen der Stadt und ist ein Zeuge der Vergangenheit von Elbeuf. Erinnerungen, die man aufspüren und bewahren muss? Genau das ist die Leidenschaft von Steve Jullien, Stadtrat für Kulturerbe. Auf diesem Spaziergang lernen Sie die Persönlichkeiten kennen, die hier leben, und erfahren, was es mit der Erhaltung eines so reichen Kulturerbes heute auf sich hat.

Treffpunkt vor dem Friedhof, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Kostenlos, nur mit Reservierung

https://my.weezevent.com/cimetiere-saint-jean-delbeuf-une-histoire-pleine-de-vies

Italiano :

Arroccato sopra la città, il ricco cimitero di Saint-Jean testimonia il passato di Elbeuf. Ricordi che devono essere portati alla luce e conservati? È proprio questa la passione di Steve Jullien, assessore al patrimonio locale. In questa passeggiata incontrerete le figure che popolano il sito e scoprirete le attuali sfide di conservazione di un patrimonio così ricco.

Ritrovo davanti al cimitero, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Ingresso gratuito solo su prenotazione:

https://my.weezevent.com/cimetiere-saint-jean-delbeuf-une-histoire-pleine-de-vies

Espanol :

En lo alto de la ciudad, el rico cementerio de Saint-Jean es testigo del pasado de Elbeuf. ¿Recuerdos que hay que desenterrar y conservar? Esta es precisamente la pasión de Steve Jullien, concejal de patrimonio local. En este paseo, conozca a los personajes que pueblan el lugar y descubra los retos actuales de conservación a los que se enfrenta un patrimonio tan rico.

Encuentro frente al cementerio, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Entrada gratuita con reserva previa:

https://my.weezevent.com/cimetiere-saint-jean-delbeuf-une-histoire-pleine-de-vies

