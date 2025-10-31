ELDER LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Elder est un groupe de rock qui bouscule les genres et mêle des sons psychédéliques intenses à des éléments progressifs et à des paysages sonores évocateurs.

Leurs compositions se déroulent comme des voyages, parcourant la gamme des styles des années 70 à nos jours. 29 .

English :

Elder is a genre-bending rock band that blends intense psychedelic sounds with progressive elements and evocative soundscapes.

German :

Elder ist eine genreübergreifende Rockband, die intensive psychedelische Klänge mit progressiven Elementen und stimmungsvollen Klanglandschaften vermischt.

Italiano :

Gli Elder sono una rock band di genere che fonde intense sonorità psichedeliche con elementi progressive e paesaggi sonori evocativi.

Espanol :

Elder es una banda de rock que mezcla intensos sonidos psicodélicos con elementos progresivos y evocadores paisajes sonoros.

