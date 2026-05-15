Elealai l’Euskara en fête Route de Bordachumea Urrugne

Urrugne

Elealai l’Euskara en fête

Route de Bordachumea Complexe sportif et de loisirs Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Animations diverses

– 10h Tumbalatum (8 mois/3 ans) 25 min

– 10h30 Goazen Oihanera ( 4 ans et plus) 30 min

– 11h Aztikeriak (Tout public) 60 min

– 12h Txiotxioka (3/6 ans) 30min

– 13h30 Arbolpeko ipuinak (3/6 ans) 40 min

– 14h30 Erromako zubia (5 ans et plus) 30 min

-15h Osaba untxia eta koioteren abenturak (3 ans et plus) 50 min

– 16h Gurashow (Tout public) 60 min

Restauration sur place, possibilité de pique-niquer.

Repli sur place assuré en cas de pluie. .

Route de Bordachumea Complexe sportif et de loisirs Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 54 32 14 i.josie@mairie-urrugne.fr

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English : Elealai l’Euskara en fête

L’événement Elealai l’Euskara en fête Urrugne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque