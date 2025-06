Election Ambassadrice Aquitaine 2025 – Abjat-sur-Bandiat 14 juin 2025 19:45

Dordogne

Election Ambassadrice Aquitaine 2025 Salle du Capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:45:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Buvette et restauration sur place. Une partie des bénéfices sera versée à une association.

Salle du Capitolet

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 51 22 35

English : Election Ambassadrice Aquitaine 2025

Refreshments and catering on site. Part of the proceeds will go to charity.

German : Election Ambassadrice Aquitaine 2025

Getränke und Speisen vor Ort. Ein Teil des Gewinns wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

Italiano :

Rinfreschi e cibo in loco. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Espanol : Election Ambassadrice Aquitaine 2025

Refrescos y comida in situ. Parte de la recaudación se destinará a obras benéficas.

