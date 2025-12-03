Election de la reine 2026 de Sélestat Sélestat

Election de la reine 2026 de Sélestat

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 19:30:00

Soirée de gala avec dîner dansant pour l’élection de la Reine de Sélestat et de ses deux Dauphines

Véritable show dansant, pensé, réalisé et orchestré par les Machores à l’occasion de l’Election du nouveau trio de charme qui représentera la ville de Sélestat pour l’année 2026.

Agrémentée d’un repas, la soirée sera partagée entre spectacle et moments de danse aux sons de l’orchestre Gyn Fyzz.

Venez encourager une des candidate ou tout simplement profiter de cette soirée festive ! .

Gala evening with dinner dance for the election of the Queen of Sélestat and her two runners-up

