Election de la reine Culan
Election de la reine Culan samedi 25 avril 2026.
Culan
Election de la reine
Culan Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée élection de la reine à Culan
Venez vivre un moment unique lors de l’élection de la Reine de Culan.
Entre élégance, convivialité et ambiance festive, cette soirée promet émotions, surprises et partage au cœur du village.
Encouragez les candidates, profitez de l’animation et laissez-vous porter par la magie de cet événement incontournable 14 .
Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 92 14 11
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English :
Queen’s election evening in Culan
L’événement Election de la reine Culan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CHATEAUMEILLANT
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