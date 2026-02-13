Élection de la Reine des Fraises, Gymnase, Bièvres
Élection de la Reine des Fraises Samedi 28 mars, 20h30 Gymnase Essonne
Places limitées, réservation obligatoire
Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00
Partagez ce moment inoubliable en famille et élisez la 101e Reine des Fraises de Bièvres !
Tarifs
9 € adultes
5 € pour les moins de 12 ans
gratuit pour les moins de 3 ans
Gymnase Gymnase bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France
01 69 85 33 93
https://www.helloasso.com/associations/syndicat-d-initiative-et-comite-des-fetes/evenements/inscription-spectacle-de-la-reine-des-fraises-2026
sicf@wanadoo.fr
Spectacle organisé par le SICF et proposé par le Quadrille d’Edgar