Élection de la Reine des Fraises, Gymnase, Bièvres

Élection de la Reine des Fraises Samedi 28 mars, 20h30 Gymnase Essonne

Places limitées, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Partagez ce moment inoubliable en famille et élisez la 101e Reine des Fraises de Bièvres !

Tarifs

9 € adultes

5 € pour les moins de 12 ans

gratuit pour les moins de 3 ans

Gymnase Gymnase bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 85 33 93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/syndicat-d-initiative-et-comite-des-fetes/evenements/inscription-spectacle-de-la-reine-des-fraises-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « sicf@wanadoo.fr »}]

Spectacle organisé par le SICF et proposé par le Quadrille d’Edgar