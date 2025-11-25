Election de la Reine du Corso Espace Georges Jouvin Pertuis

Election de la Reine du Corso

Samedi 14 février 2026 à partir de 14h30. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

L’élection de la reine du Corso Fleuri 2026 se tiendra le samedi 14 février à 14h30 àl’Espace Georges Jouvin.

Inscriptions avant le dimanche 26 janvier 2026 au 06 03 84 43 23 .

Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The election of the Queen of the Corso Fleuri 2026 will take place on Saturday February 14 at 2.30pm at the Espace Georges Jouvin.

