Election de Miss Limoges Route du Vigen Boisseuil

Election de Miss Limoges

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Assistez à une soirée d’élégance avec l’élection et le couronnement de Miss Limoges 2025 !

Au programme passages notés et libres des candidates, show des Miss, défilé des anciennes reines de beauté, vidéos exclusives et autres surprises.

Restauration possible sur place.

Réservations sur le site ou en physique à la boutique BOX Office.

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

