Élection de Miss Petite Universe Limousin Le Rok Panazol
Élection de Miss Petite Universe Limousin Le Rok Panazol dimanche 22 mars 2026.
Élection de Miss Petite Universe Limousin
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Miss Petite Universe est un événement de classe internationale, qui a pour but de choisir non seulement la plus belle petite femme de l’univers, mais aussi celle qui détient la beauté humaine, l’intellect, la personnalité et le désir de s’engager activement dans une cause ou la charité et les organismes à but non lucratif, que ce soit en France ou à l’échelle internationale.
Venez assister à un spectacle singulier et au couronnement de la nouvelle égérie.
Réservations en ligne auprès des organisateurs. .
Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Élection de Miss Petite Universe Limousin
L’événement Élection de Miss Petite Universe Limousin Panazol a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole