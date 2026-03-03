Élection de Miss Petite Universe Limousin Le Rok Panazol

Élection de Miss Petite Universe Limousin

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Miss Petite Universe est un événement de classe internationale, qui a pour but de choisir non seulement la plus belle petite femme de l’univers, mais aussi celle qui détient la beauté humaine, l’intellect, la personnalité et le désir de s’engager activement dans une cause ou la charité et les organismes à but non lucratif, que ce soit en France ou à l’échelle internationale.

Venez assister à un spectacle singulier et au couronnement de la nouvelle égérie.

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

