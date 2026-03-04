Election de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau, rambervillers, Rambervillers
Election de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau, rambervillers, Rambervillers samedi 7 mars 2026.
Election de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau Samedi 7 mars, 20h30 rambervillers Vosges
15€/adulte – gratuit pour les moins de 12 ans
Au programme de la soirée :
Ouverture des portes à 20h30
Présentation du jury
Présentation des commerçants
Danses chorégraphiées en musique et défilés
Discours des candidates
Présence de Miss élégance 2025
Représentation artistique de DK’danses et ViviDanse
Vote du jury et du public puis remise des prix
Petite restauration sur place
Réservation : 03 29 65 12 07
La confrérie des Gaubregueux organise la première édition de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau ! élection repas
Ville de Rambervillers