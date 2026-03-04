Election de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau, rambervillers, Rambervillers

Election de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau Samedi 7 mars, 20h30 rambervillers Vosges

15€/adulte – gratuit pour les moins de 12 ans

Au programme de la soirée :

Ouverture des portes à 20h30

Présentation du jury

Présentation des commerçants

Danses chorégraphiées en musique et défilés

Discours des candidates

Présence de Miss élégance 2025

Représentation artistique de DK’danses et ViviDanse

Vote du jury et du public puis remise des prix

Petite restauration sur place

Réservation : 03 29 65 12 07

La confrérie des Gaubregueux organise la première édition de Miss Ramb’elle et Mister Ramb’eau ! élection repas

Ville de Rambervillers