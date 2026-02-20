Élection départementale Mister France Maison Royale Pesmes

Élection départementale Mister France

Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Maison Royale vous invite à l’Élection départementale Mister France , une soirée élégance, spectacle et prestige. .

Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 23 23 lamaisonroyaledepesmes@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Élection départementale Mister France

L’événement Élection départementale Mister France Pesmes a été mis à jour le 2026-02-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY