Election des Ambassadrices de Cholet Salle des Fêtes de Cholet Cholet
Election des Ambassadrices de Cholet Salle des Fêtes de Cholet Cholet vendredi 13 février 2026.
Election des Ambassadrices de Cholet
Salle des Fêtes de Cholet Esplanade de la Grange Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Election des 3 ambassadrices, futures représentantes de la Ville de Cholet .
Salle des Fêtes de Cholet Esplanade de la Grange Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Election des Ambassadrices de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du Choletais