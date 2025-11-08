ELECTION DIVA DRAG QUEEN FRANCE 2026 Casino de Pau Royal lounge Pau

Casino de Pau Royal lounge 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Venez élire votre Diva Drag Queen France le 08 novembre 2025 à 20h30 au Royal Lounge salle événement du Casino de Pau.

Tarif unique 26€ .

Casino de Pau Royal lounge 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 88 89 divadragqueenfrance@gmail.com

