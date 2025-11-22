Election Mademoiselle Aquitaine 2025 Montayral
Election Mademoiselle Aquitaine 2025 Montayral samedi 22 novembre 2025.
Election Mademoiselle Aquitaine 2025
Salle de Mortefond Montayral Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Election de Mademoiselle Aquitaine 2025.
Nous vous donnons donc rendez-vous à 20h30, pour découvrir le nouveau visage de Mademoiselle Aquitaine.
Nous vous donnons donc rendez-vous à 20h30, pour découvrir le nouveau visage de Mademoiselle Aquitaine.
Salle de Mortefond Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Election Mademoiselle Aquitaine 2025
Election of Mademoiselle Aquitaine 2024.
We will meet you at 8:30 p.m. to discover the new face of Mademoiselle Aquitaine and who will succeed Ludivine Georget.
German : Election Mademoiselle Aquitaine 2025
Wahl des Fräuleins Aquitaine 2025.
Wir sehen uns also um 20:30 Uhr, um das neue Gesicht von Mademoiselle Aquitaine zu entdecken.
Italiano :
Elezione di Mademoiselle Aquitaine 2025.
Vi aspettiamo alle 20.30 per scoprire il nuovo volto di Mademoiselle Aquitaine.
Espanol : Election Mademoiselle Aquitaine 2025
Elección de Mademoiselle Aquitania 2025.
Le esperamos a las 20.30 h para descubrir la nueva cara de Mademoiselle Aquitaine.
