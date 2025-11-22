Election miss 15-17 alsace 2025 Cernay
Election miss 15-17 alsace 2025 Cernay samedi 22 novembre 2025.
Election miss 15-17 alsace 2025
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Un concours d’élégance où la jeunesse alsacienne rayonne sur scène.
Sous les lumières du Studio des Icônes, dix-huit jeunes filles deviennent les ambassadrices d’une Alsace moderne. Ce concours met à l’honneur la jeunesse, la grâce et la confiance en soi dans une ambiance festive et bienveillante. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 85 06 76
English :
An elegance contest where young Alsatians shine on stage.
German :
Ein Eleganzwettbewerb, bei dem die elsässische Jugend auf der Bühne strahlt.
Italiano :
Un concorso di eleganza in cui i giovani alsaziani brillano sul palco.
Espanol :
Un concurso de elegancia donde los jóvenes alsacianos brillan en el escenario.
L’événement Election miss 15-17 alsace 2025 Cernay a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay