Election miss 15-17 alsace 2025

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Un concours d’élégance où la jeunesse alsacienne rayonne sur scène.

Sous les lumières du Studio des Icônes, dix-huit jeunes filles deviennent les ambassadrices d’une Alsace moderne. Ce concours met à l’honneur la jeunesse, la grâce et la confiance en soi dans une ambiance festive et bienveillante. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 85 06 76

English :

An elegance contest where young Alsatians shine on stage.

German :

Ein Eleganzwettbewerb, bei dem die elsässische Jugend auf der Bühne strahlt.

Italiano :

Un concorso di eleganza in cui i giovani alsaziani brillano sul palco.

Espanol :

Un concurso de elegancia donde los jóvenes alsacianos brillan en el escenario.

L’événement Election miss 15-17 alsace 2025 Cernay a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay