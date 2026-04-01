Election Miss Ariège 2026 Centre social Tarascon-sur-Ariège
Election Miss Ariège 2026 Centre social Tarascon-sur-Ariège samedi 11 avril 2026.
Tarascon-sur-Ariège
Election Miss Ariège 2026
Centre social 4 rue de l’Horte Tarascon-sur-Ariège Ariège
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
entre 6 et 11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez assister à l’élection de Miss Ariège 2026 !
Notre nouvelle Miss et sa première dauphine seront qualifiées pour l’élection de Miss Midi-Pyrénées 2026 !
Qui succèdera à Léa CHABREL et remportera la couronne tant convoitée ? C’est à vous de le décider
.
Centre social 4 rue de l’Horte Tarascon-sur-Ariège 09400 Ariège Occitanie +33 6 83 97 62 39 comitemissariege@outlook.fr
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English : Miss Ariege 2026 election
Come and watch the election of Miss Ariège 2026!
Our new Miss and her first runner-up will qualify for the Miss Midi-Pyrénées 2026 election!
Who will succeed Léa CHABREL and win the coveted crown? It’s up to you to decide
L’événement Election Miss Ariège 2026 Tarascon-sur-Ariège a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises