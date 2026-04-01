Election Miss Ariège 2026 Centre social Tarascon-sur-Ariège

Tarascon-sur-Ariège

Election Miss Ariège 2026

Centre social 4 rue de l’Horte Tarascon-sur-Ariège Ariège

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

entre 6 et 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez assister à l’élection de Miss Ariège 2026 !

Notre nouvelle Miss et sa première dauphine seront qualifiées pour l’élection de Miss Midi-Pyrénées 2026 !

Qui succèdera à Léa CHABREL et remportera la couronne tant convoitée ? C’est à vous de le décider

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Centre social 4 rue de l’Horte Tarascon-sur-Ariège 09400 Ariège Occitanie +33 6 83 97 62 39 comitemissariege@outlook.fr

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English : Miss Ariege 2026 election

Come and watch the election of Miss Ariège 2026!

Our new Miss and her first runner-up will qualify for the Miss Midi-Pyrénées 2026 election!

Who will succeed Léa CHABREL and win the coveted crown? It’s up to you to decide

L’événement Election Miss Ariège 2026 Tarascon-sur-Ariège a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises