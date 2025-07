Élection Miss Auvergne 2025 Opéra de Vichy Vichy

Élection Miss Auvergne 2025 Opéra de Vichy Vichy samedi 5 juillet 2025.

Élection Miss Auvergne 2025

Opéra de Vichy 1 rue du Casino Vichy Allier

Tarif : 23 – 23 – 36 EUR

Début : Samedi 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 23:59:00

2025-07-05

Venez assister au couronnement de Miss Auvergne 2025 et découvrir en direct qui sera la prochaine ambassadrice auvergnate à l’élection de Miss France 2O26 !

Opéra de Vichy 1 rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes missauvergneofficiel@gmail.com

English :

Come and watch the crowning of Miss Auvergne 2025, and find out live who will be the next Auvergne ambassador for Miss France 2O26!

German :

Seien Sie bei der Krönung der Miss Auvergne 2025 dabei und erfahren Sie live, wer die nächste Botschafterin der Auvergne bei der Wahl zur Miss Frankreich 2O26 sein wird!

Italiano :

Assistete all’incoronazione di Miss Auvergne 2025 e scoprite in diretta chi sarà la prossima ambasciatrice dell’Auvergne all’elezione di Miss France 2O26!

Espanol :

Asista a la coronación de Miss Auvernia 2025 y descubra en directo quién será la próxima embajadora de Auvernia en la elección de Miss Francia 2O26

L’événement Élection Miss Auvergne 2025 Vichy a été mis à jour le 2025-06-26 par Vichy Destinations