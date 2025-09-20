Election Miss Bassin des Mouettes Lauterbourg
Election Miss Bassin des Mouettes Lauterbourg samedi 20 septembre 2025.
Election Miss Bassin des Mouettes
chemin des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Préparez-vous dès 15h pour une journée exceptionnelle ! Entre démonstrations de surf électrique, musique, repas, animations pour petits et grands, invités de prestige et moments inoubliables… Un aperçu de ce qui vous attend !
Mademoiselle Soleil Dogan, l’influenceuse alsacienne, avec sa bonne humeur contagieuse, Miss Prestige Nationale et Miss Coup de Coeur Moselle feront partie de notre jury au défilé de 20h, Eden Fight à partir de 21h30 pour un live exceptionnel, accompagné du DJ Live and Creation Sound System…
Repas sur réservation Gulash salade de pommes de terre à 20€ .
chemin des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 57 41 31 info@alsasurf.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Election Miss Bassin des Mouettes Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg