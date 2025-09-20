Election Miss Bassin des Mouettes Lauterbourg

Election Miss Bassin des Mouettes Lauterbourg samedi 20 septembre 2025.

Election Miss Bassin des Mouettes

chemin des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Préparez-vous dès 15h pour une journée exceptionnelle ! Entre démonstrations de surf électrique, musique, repas, animations pour petits et grands, invités de prestige et moments inoubliables… Un aperçu de ce qui vous attend !

Mademoiselle Soleil Dogan, l’influenceuse alsacienne, avec sa bonne humeur contagieuse, Miss Prestige Nationale et Miss Coup de Coeur Moselle feront partie de notre jury au défilé de 20h, Eden Fight à partir de 21h30 pour un live exceptionnel, accompagné du DJ Live and Creation Sound System…

Repas sur réservation Gulash salade de pommes de terre à 20€ .

chemin des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 57 41 31 info@alsasurf.com

