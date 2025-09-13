Election Miss Beauté Bourgogne 2026 Foyer communal Gurgy
Election Miss Beauté Bourgogne 2026 Foyer communal Gurgy samedi 13 septembre 2025.
Election Miss Beauté Bourgogne 2026
Foyer communal 11 rue de l’Ile chamond Gurgy Yonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-09-13 20:00:00
L’événement débarque à Gurgy ! Venez découvrir les étoiles de la beauté régionale lors de l’élection officielle Miss Beauté Bourgogne 2026 .
