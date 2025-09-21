Election miss bourgogne 2025 Chalon-sur-Saône
Election miss bourgogne 2025 Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.
Saône-et-Loire
Election miss bourgogne 2025 Parc des Expositions Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Gala Miss bourgogne 2025.
En présence de Miss France, Miss Bourgogne et le Givry Starlett Club.
Descriptif de l’événement (Résumé) :
1ère partie présentation des candidates à l’élection Miss Bourgogne sur le thème des quatre saisons.
Entracte + dédicace avec miss France.
Buvette, restauration sur place ( sandwich, boissons …).
2ème partie animation par le Givry Starlett Club Championnes d’Europe 2024 de twirling pompon et championnes du monde en 2022.
Résultat et couronnement. .
Parc des Expositions
Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 76 46 48 romain.marinelli@gmail.com
English : Election miss bourgogne 2025
German : Election miss bourgogne 2025
Italiano :
Espanol :
L’événement Election miss bourgogne 2025 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-05-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I