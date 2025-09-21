Election miss bourgogne 2025 Chalon-sur-Saône

Election miss bourgogne 2025 Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Saône-et-Loire

Parc des Expositions Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 55 EUR

Gala Miss bourgogne 2025.

En présence de Miss France, Miss Bourgogne et le Givry Starlett Club.

1ère partie présentation des candidates à l’élection Miss Bourgogne sur le thème des quatre saisons.

Entracte + dédicace avec miss France.

Buvette, restauration sur place ( sandwich, boissons …).

2ème partie animation par le Givry Starlett Club Championnes d’Europe 2024 de twirling pompon et championnes du monde en 2022.

Résultat et couronnement. .

Parc des Expositions

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 76 46 48 romain.marinelli@gmail.com

