Election Miss Elégance Alsace 2025 Wintzenheim

Election Miss Elégance Alsace 2025

La beauté est au coeur de cette soirée d’élection de miss Elegance Alsace.

Sous le signe de la nature et du féminin, le Comité Miss Élégance Alsace convie le public à une soirée d’exception où élégance, créativité et émotion rendront hommage à la Terre-Mère.

Placée sous le thème de Gaïa, déesse de la Terre, cette édition mettra en lumière la beauté plurielle, la vitalité du vivant et la diversité des femmes à travers la danse, la musique et la scène. Chaque tableau racontera une facette du souffle de Gaïa, dans un spectacle mêlant grâce, énergie et engagement.

Pensée comme un voyage poétique et sensoriel, la soirée promet un moment unique, entre puissance, émotion et célébration.

L’édition 2025 se vivra ainsi comme un hymne vibrant à la planète, aux femmes et à la vie, dans toutes leurs formes, leurs forces et leurs couleurs. .

