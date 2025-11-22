Election Miss Elégance Aquitaine 2025 Salle des fêtes Saint-Christoly-Médoc
Election Miss Elégance Aquitaine 2025 Salle des fêtes Saint-Christoly-Médoc samedi 22 novembre 2025.
Election Miss Elégance Aquitaine 2025
Salle des fêtes 5 Rue du 19 Mars 1962 Saint-Christoly-Médoc Gironde
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le grand rendez-vous de la beauté, de la grâce et du raffinement !
L’élection officielle de Miss Élégance Aquitaine
Une soirée exceptionnelle placée sous le signe du charme, de la prestance et de l’élégance à la française.
Spectacle, émotions, glamour et paillettes seront au rendez-vous pour élire la nouvelle ambassadrice de l’élégance en Aquitaine !
Venez vibrer au rythme de la beauté et de l’émotion.
Qui sera la prochaine Miss Élégance Aquitaine 2025 ?
Une soirée inoubliable vous attend ! .
Salle des fêtes 5 Rue du 19 Mars 1962 Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 60 13 88 misseleganceaquitaine@gmail.com
