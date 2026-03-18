Election Miss Haute Vienne 2026 Pavillon Buxerolles Limoges

Election Miss Haute Vienne 2026

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Gala MISS HAUTE-VIENNE 2026, illuminera la scène d’une soirée unique où la beauté se mêlera à l’émotion et à la solidarité. Bien qu’un simple Gala, cet évènement est un véritable élan du cœur, un moment de partage et d’espoir.

Cette année, chaque sourire, chaque pas sur scène, et chaque applaudissement auront une signification particulière, puisque le Gala est organisé au profit de l’association LES LIENS DU CŒUR, qui œuvre auprès des enfants atteints de maladies cardiaques et leurs familles. .

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 05 99 20

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English : Election Miss Haute Vienne 2026

L’événement Election Miss Haute Vienne 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole