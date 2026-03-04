Élection Miss Hayange 2026

Place de la résistance et de la déportation Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La Ville de Hayange s’associe au comité Miss Lorraine et vous présente l’élection Miss Hayange pour Miss Lorraine 2026.

Plusieurs candidates tenteront de décrocher la couronne de Miss Hayange, et ainsi devenir l’ambassadrice de notre ville et la représenter à l’élection Miss Lorraine en octobre.

Ouverture des portes 19h45

Qui sera notre prochaine Miss Hayange ?Tout public

15 .

Place de la résistance et de la déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Hayange joins forces with the Miss Lorraine Committee to present the Miss Hayange election for Miss Lorraine 2026.

Several candidates will be vying for the Miss Hayange crown, becoming ambassadors for our town and representing it at the Miss Lorraine election in October.

Doors open: 7:45pm

Who will be our next Miss Hayange?

L’événement Élection Miss Hayange 2026 Hayange a été mis à jour le 2026-03-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME