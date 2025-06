ELECTION MISS HÉRAULT 2025 Portiragnes 16 juillet 2025 07:00

Hérault

ELECTION MISS HÉRAULT 2025 PLACE DU BICENNTENAIRE Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-07-16

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Très belle soirée sous le signe du charme et de l’élégance doublée d’un très beau spectacle assuré par des artistes professionnels.

Pour la quatorzième fois depuis 2010, Portiragnes accueille l’élection de Miss Hérault. Cette soirée sous le signe du charme et de la beauté est composée d’un spectacle d’artistes professionnels et le show de Miss toujours très apprécié.

Les candidates à l’élection font plusieurs passages sur scène avant que Miss Hérault soit désignée par le jury.

Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !

Spectacle gratuit en présence de Jade Benazech, Miss Languedoc 2024

PLACE DU BICENNTENAIRE

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51

English : ELECTION OF MISS HÉRAULT

A lovely evening under the sign of charm and elegance doubled up with a delightful show conducted by professional artists.

German :

Ein sehr schöner Abend im Zeichen von Charme und Eleganz, gepaart mit einer sehr schönen Show, die von professionellen Künstlern dargeboten wurde.

Italiano :

Una bella serata all’insegna del fascino e dell’eleganza, accompagnata da un meraviglioso spettacolo realizzato da artisti professionisti.

Espanol :

Una velada encantadora de encanto y elegancia, acompañada de un magnífico espectáculo a cargo de artistas profesionales.

