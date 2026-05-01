ELECTION MISS ILLIBERIS 2026 Elne
ELECTION MISS ILLIBERIS 2026 Elne samedi 30 mai 2026.
Elne
ELECTION MISS ILLIBERIS 2026
14 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les candidates monteront sur scène pour tenter de décrocher le titre de Miss Illibéris 2026 et poursuivre leur parcours vers , avec peut-être à la clé l’aventure
À ne pas manquer la présence exceptionnelle de ́ – , Miss Roussillon 2025 et 4ème Dauphine de Miss France 2026
.
14 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39
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English :
Candidates will take to the stage to compete for the title of Miss Illibéris 2026, and continue their journey towards ???? ??????????, with the possibility of the ???? ?????? adventure at stake
Not to be missed: the exceptional presence of ???????? ??????-??????, Miss Roussillon 2025 and 4th Dauphine of Miss France 2026
L’événement ELECTION MISS ILLIBERIS 2026 Elne a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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