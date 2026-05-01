Elne

ELECTION MISS ILLIBERIS 2026

14 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les candidates monteront sur scène pour tenter de décrocher le titre de Miss Illibéris 2026 et poursuivre leur parcours vers , avec peut-être à la clé l’aventure

À ne pas manquer la présence exceptionnelle de ́ – , Miss Roussillon 2025 et 4ème Dauphine de Miss France 2026

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14 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

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English :

Candidates will take to the stage to compete for the title of Miss Illibéris 2026, and continue their journey towards ???? ??????????, with the possibility of the ???? ?????? adventure at stake

Not to be missed: the exceptional presence of ???????? ??????-??????, Miss Roussillon 2025 and 4th Dauphine of Miss France 2026

L’événement ELECTION MISS ILLIBERIS 2026 Elne a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE