Le Polygone Montpellier accueille, l’élection officielle de Miss Montpellier 2025, étape régionale qualificative pour l’élection de Miss Languedoc, elle-même sélective pour Miss France 2026, diffusée en direct sur TF1. Ce rendez-vous d’exception se déroulera en présence d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, venue soutenir les candidates et rencontrer le public montpelliérain.

Ce rendez-vous d’exception se déroulera en présence d’Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, venue soutenir les candidates et rencontrer le public montpelliérain. À l’issue du show, une séance de dédicaces avec Miss France 2025 sera proposée au public.

Organisée sous l’égide de la société Miss France et du Comité Miss Languedoc, cette soirée promet glamour, élégance et émotion, dans un cadre inédit au cœur du centre commercial Polygone Montpellier.

Le public est invité à venir assister à ce bel évènement qui mettra en lumière les futures ambassadrices de la région.

Un moment fort, célébrant l’élégance, la confiance en soi et l’engagement des jeunes femmes du Languedoc .

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Polygone Montpellier will host the official election of Miss Montpellier 2025, the regional qualifying stage for the election of Miss Languedoc, itself selective for Miss France 2026, broadcast live on TF1. This exceptional event will be attended by Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, who will come to support the candidates and meet the Montpellier public.

German :

Im Polygon Montpellier findet die offizielle Wahl der Miss Montpellier 2025 statt, eine regionale Qualifikationsrunde für die Wahl der Miss Languedoc, die wiederum für die Wahl der Miss France 2026 qualifiziert, die live auf TF1 ausgestrahlt wird. Die Miss Frankreich 2025, Angélique Angarni-Filopon, wird die Kandidatinnen unterstützen und das Publikum in Montpellier treffen.

Italiano :

Il Polygone Montpellier ospiterà l’elezione ufficiale di Miss Montpellier 2025, tappa regionale di qualificazione per l’elezione di Miss Languedoc, a sua volta tappa selettiva per Miss France 2026, trasmessa in diretta su TF1. A questo evento eccezionale parteciperà Angélique Angarni-Filopon, Miss Francia 2025, che verrà a sostenere le candidate e a incontrare il pubblico di Montpellier.

Espanol :

El Polygone Montpellier acogerá la elección oficial de Miss Montpellier 2025, etapa regional de clasificación para la elección de Miss Languedoc, a su vez etapa selectiva para Miss Francia 2026, retransmitida en directo por TF1. Este acontecimiento excepcional contará con la presencia de Angélique Angarni-Filopon, Miss Francia 2025, que vendrá a apoyar a las candidatas y a encontrarse con el público de Montpellier.

