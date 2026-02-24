Election Miss Nièvre 2026 Salle polyvalente Clamecy
Election Miss Nièvre 2026 Salle polyvalente Clamecy samedi 28 mars 2026.
Election Miss Nièvre 2026
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Election Miss Nièvre 2026
Lors de cette soirée, les candidates au titre de Miss Nièvre 2026 vous proposeront un show exceptionnel sur un thème qui vous sera bientôt dévoilé ! On se retrouve donc dans la salle polyvalente de Clamecy pour découvrir cette soirée unique !
Ouverture des portes à 18 heures 30. Restauration sur place. .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Election Miss Nièvre 2026
L’événement Election Miss Nièvre 2026 Clamecy a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Clamecy Haut Nivernais