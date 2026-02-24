Election Miss Nièvre 2026 Salle polyvalente Clamecy

Election Miss Nièvre 2026

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

2026-03-28

Lors de cette soirée, les candidates au titre de Miss Nièvre 2026 vous proposeront un show exceptionnel sur un thème qui vous sera bientôt dévoilé ! On se retrouve donc dans la salle polyvalente de Clamecy pour découvrir cette soirée unique !

Ouverture des portes à 18 heures 30. Restauration sur place. .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

