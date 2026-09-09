Election miss oréel courbes Aquitaine 2026 Nérac
samedi 24 octobre 2026 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Election miss oréel courbes Aquitaine 2026
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
À l’occasion de sa 9e édition, l’élection Oréel Courbes Aquitaine 2026 investit l’Espace d’Albret à Nérac pour une soirée mêlant élection, danse, mode et performances artistiques. Le public découvrira les candidates en lice pour devenir la nouvelle ambassadrice Oréel Courbes Aquitaine 2026, au cours d’un spectacle ponctué de plusieurs animations.
Samedi 24 octobre 2026 :
19h30 : ouverture des portes
20h30 : début de l’élection et du spectacle
Au programme :
– Élection Miss Oréel Courbes Aquitaine 2026
– Présentation de Taïchi Chuan et Qi Gong par l’association Taïchi en Albret
– Danse tribale avec Meraki
– Défilé de créateurs Made in France avec L.A. Patte du Colibri – Hélène Cormier
– Défilé créatif « Puzzelière » par L.A. Patte du Colibri
– Danse modern’jazz avec Colayrac
Une soirée qui associe mise en lumière des candidates, créations vestimentaires et disciplines artistiques. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Election miss oréel courbes Aquitaine 2026
L’événement Election miss oréel courbes Aquitaine 2026 Nérac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Albret
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