Election Miss Picardie (COMPLET) Tillé
3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé Oise
Tarif : 25 – 25 – 30
Début : 2025-09-28 15:00:00
Réservez dès maintenant vos places pour assister au sacre de celle qui représentera l’élégance de notre belle région et s’envolera pour l’aventure Miss France !
Qui succédera à notre sublime Marina Przadka ?
Rendez-vous le dimanche 28 Septembre prochain à 15h à Elispace!
Avec la présence exceptionnelle d’Angélique Angarni-Filopon Miss France 2025 ! 25 .
3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr
