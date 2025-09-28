Election Miss Picardie (COMPLET) Tillé

Election Miss Picardie (COMPLET) Tillé dimanche 28 septembre 2025.

Election Miss Picardie (COMPLET)

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé Oise

Tarif : 25 – 25 – 30

25

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

– COMPLET

Réservez dès maintenant vos places pour assister au sacre de celle qui représentera l’élégance de notre belle région et s’envolera pour l’aventure Miss France !

Qui succédera à notre sublime Marina Przadka ?

Rendez-vous le dimanche 28 Septembre prochain à 15h à Elispace!

Avec la présence exceptionnelle d’Angélique Angarni-Filopon Miss France 2025 ! 25 .

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Election Miss Picardie (COMPLET) Tillé a été mis à jour le 2025-08-19 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis