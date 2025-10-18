Election Miss ronde Nouvelle Aquitaine 2026 Rue Pierre de Coubertin Biganos

Election Miss Ronde Nouvelle Aquitaine le samedi 18 octobre 2025 au centre culturel Lucien Mounaix Biganos à 19h, à la fin du spectacle.

L’aventure des miss s’effectue de février à octobre chaque année.

Réservation sur Hello asso .

Rue Pierre de Coubertin Centre culturel Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 15 36 missrondenouvelleaquitainecomi@gmail.com

