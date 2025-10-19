Election Miss Top Model Médoc 2025 Rue Michel Castéra Lesparre-Médoc
Rue Michel Castéra Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’Election de « Miss Top Model de Lesparre » est une tradition bien implantée pour cette dernière édition « Mazarin » nous concocte un grand spectacle
Avec la participation de nombreuses stars locales et nationales ce n’est pas une simple élection de Miss qui vous est présenté mais un grand spectacle incluant, défilé de Miss, défilé de mode, de la chanson, de la danse … Un Grand spectacle à ne pas manquer.
Avec la participation de Laurent Dournelle (magicien ventriloque), Christophe Soriano (Le rossignol du Médoc), Lisa Maria (soprano), Samantha (chanteuse), Jeanne (chanteuse) sans oublier le trio de danseuses bresiliennes pour l’ambiace festive !
Présenté par Jean Marc DESBOIS et mise en scène MAZARIN associé à la Mairie de Lesparre.
Billetterie à l’Office de Tourisme Médoc Vignoble de Lesparre. .
Rue Michel Castéra Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 21 96
L’événement Election Miss Top Model Médoc 2025 Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Médoc-Vignoble