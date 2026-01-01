Election Miss Troyes Champagne Métropole Bréviandes
Plongez dans une ambiance chic et festive pour assister à l’élection de Miss Troyes Champagne Métropole 2026, lors d’une soirée animée par Magic Tempo.
Un événement placé sous le signe de l’élégance et de la solidarité, au profit de Louis, l’Enfant Papillon, afin de sensibiliser à l’épidermolyse bulleuse.
Un dîner raffiné, imaginé et réalisé par le traiteur Le Céladon, viendra sublimer cette soirée d’exception.
Organisation des tables
Les tables sont prévues pour 10 personnes.
Merci d’indiquer le ou les noms des personnes avec lesquelles vous souhaitez être placés, afin de permettre une organisation optimale et de profiter pleinement de la soirée ensemble.
Menu de la soirée
> Kir vin blanc et ses 3 pièces apéritives
> Opéra aux deux saumons, crème mascarpone citron vert, caviar de hareng, bouquet de verdure
> Moelleux de canette à la pistache et aux cranberries, sauce bigarade, gâteau de pommes de terre
> Verrines gourmandes tiramisu, moelleux chocolat, choux à la crème vanille bourbon
> Vin, eau et café
Une soirée inoubliable mêlant élégance, gourmandise, danse et engagement solidaire. .
Salle des Fêtes de Bréviandes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 7 83 80 45 66 chantal.meurice@wanadoo.fr
