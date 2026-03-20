Election Mister Béarn/Pays Basque Centre commercial Quartier Libre Lescar

Election Mister Béarn/Pays Basque

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le samedi 11 avril 2026 à 15h30, le centre accueille l’élection Mister France Pays-Basque Béarn 2026, organisée en partenariat avec le comité Mister France.

Cet événement ouvert au public permettra de découvrir les candidats qui tenteront de décrocher le titre régional et ainsi se qualifier pour la grande finale nationale Mister France, prévue à Paris en janvier 2027.

Casting ouvert devenez peut-être le prochain Mister !

Dans le cadre de cette élection, un casting est lancé pour recruter les futurs candidats.

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, célibataires, mesurant au minimum 1,75 m .

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 4 67 29 93 07

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English : Election Mister Béarn/Pays Basque

L’événement Election Mister Béarn/Pays Basque Lescar a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau